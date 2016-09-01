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В Литве узаконено приобретение и хранение дома полуавтоматического оружия

Международная панорама
1 сентября, 11:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
"Подобная практика является частью системы обороны страны. При объявлении мобилизации эти люди будут уже с оружием", - заявил глава парламентского комитета по нацбезопасности Артурас Паулаускас
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ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Военизированные гражданские организации Литвы, их члены и активный армейский резерв получили право на приобретение и хранение у себя дома полуавтоматического оружия. Как сообщила пресс-служба парламента балтийской республики, соответствующие поправки к закону об оружии и боеприпасах в четверг вступили в силу.

Они наделяют правом владения полуавтоматическим оружием интегрированные в систему Вооруженных сил Литвы гражданские военизированные организации Šaulių Sąjunga ("Союз стрелков"), Добровольческие силы охраны края, их членов, а также лиц, внесенных в список активного армейского резерва. Им разрешено приобретение в установленном законом порядке полуавтоматического оружия категорий В и С (буквы латинские). Предусмотрена предварительная проверка таких лиц, прохождение ими специальных курсов и сдача экзамена. Препятствием для приобретения оружия становятся судимость, установленный факт зависимости от наркотиков, психические расстройства.

"Подобная практика является частью системы обороны страны. При объявлении мобилизации эти люди будут уже с оружием в руках, чтобы использовать его для защиты государства", - отметил глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас.

Стрелковое оружие, отнесенное к категории А (автоматы, пулеметы и гранатометы) остается исключительно в пользовании армии. При новом порядке, считают инициаторы поправок, потенциальный противник лишится возможности быстро уничтожить централизованно хранящийся арсенал.

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