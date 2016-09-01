Столкновения между иорданскими военными и террористами идут на границе с Сирией

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БЕЙРУТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Иорданские военнослужащие преградили в четверг путь группе террористов на границе с Сирией. Как сообщила телестанция "Аль-Манар", столкновения вспыхнули в районе Телль-Шехаб к юго-западу от сирийского города Дераа (110 км от Дамаска). Предположительно, боевики, пытавшиеся пересечь границу, принадлежат к организации "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).
В пограничном регионе орудуют также бандиты из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). 21 июня они устроили теракт у блокпоста иорданской армии на въезде в лагерь беженцев Эр-Ракбан. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли четыре военнослужащих, еще 14 получили ранения.
После этой вылазки командование Королевскими вооруженными силами Иордании объявило прилегающие к Сирии районы "закрытой военной зоной".
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).