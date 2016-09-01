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Столкновения между иорданскими военными и террористами идут на границе с Сирией

Международная панорама
1 сентября, 11:49 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Предположительно, боевики, пытавшиеся пересечь границу, принадлежат к организации "Джебхат Фатх аш-Шам"
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БЕЙРУТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Иорданские военнослужащие преградили в четверг путь группе террористов на границе с Сирией. Как сообщила телестанция "Аль-Манар", столкновения вспыхнули в районе Телль-Шехаб к юго-западу от сирийского города Дераа (110 км от Дамаска). Предположительно, боевики, пытавшиеся пересечь границу, принадлежат к организации "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ).

В пограничном регионе орудуют также бандиты из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). 21 июня они устроили теракт у блокпоста иорданской армии на въезде в лагерь беженцев Эр-Ракбан. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли четыре военнослужащих, еще 14 получили ранения.

После этой вылазки командование Королевскими вооруженными силами Иордании объявило прилегающие к Сирии районы "закрытой военной зоной".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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