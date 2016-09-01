СБ Украины пообещала допустить делегацию ООН во все места содержания заключенных

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что гарантирует допуск делегации Подкомитета ООН по противодействию пыткам во все места содержания заключенных. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

"У нас в списке 13 представителей иностранных организаций, в частности ООН, которые все без исключения будут допущены на эти объекты. Все будет сделано в соответствии с требованиями украинского законодательства", - сказал он.

Грицак также заверил, что Киев готов принять делегацию, которая прибудет на Украину 5 сентября.

При этом глава СБУ подчеркнул, что на Украине не существуют "тайных тюрем" СБУ. "У нас нет тайных тюрем, у нас есть отделы обеспечения досудебного расследования, - пояснил он. - Те, кто был задержан за сепаратизм и терроризм за пределами АТО (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС), мог допрашиваться в этих помещениях".

31 августа в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП) с 5 по 9 сентября вновь побывает на Украине. Эксперты вернутся на Украину "в рамках возобновления визита, который они прервали в мае", когда миссия не получила доступа в ряд мест содержания под стражей, находящихся в ведении Службы безопасности Украины (СБУ). Решение о возобновлении визита было принято "в результате конструктивных переговоров" с Киевом. Цель поездки состоит в изучении положения дел в сфере предупреждения пыток и жестокого обращения, пояснили в ООН.

Ранее, в июне, делегация Подкомитета ООН после своего визита на Украину обвинила СБУ в систематических пытках заключенных, впервые рассказав о существовании пяти секретных центров содержания заключенных.