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Источник: ЕС продлит на полгода санкции против 146 граждан РФ и Украины и 37 организаций

Международная панорама
1 сентября, 12:33 UTC+3 корр. ТАСС, Ася Арутюнян
"Ожидается, что постоянные представители стран - членов ЕС в Брюсселе продлят черный список для РФ и Украины. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе", - сказал источник
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© Dan Kitwood/Getty Images

БРАТИСЛАВА, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз продлит на полгода санкции против 146 граждан России и провозглашенных республик Востока Украины и 37 организаций, срок действия которых истекает 15 сентября.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил европейский дипломатический источник в Братиславе, где 2-3 сентября должна пройти неформальная встреча глав МИД 28 стран ЕС.

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"Ожидается, что постоянные представители стран - членов ЕС ("Корепер") в Брюсселе продлят черный список для РФ и Украины. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе", - сказал он.

По словам дипломата, решение о продлении ограничительных мер планируется принять без какого-либо обсуждения. "Ситуация по Украине и реализации Минских соглашений не изменилась, поэтому политического обсуждения не ожидается", - пояснил он.

Последний раз черный список для России продлевался на полгода 12 марта. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также практически все члены руководства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию. 

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