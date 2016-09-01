British Airways возобновит прямые рейсы в Иран спустя четыре года после их отмены

ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британская авиакомпания British Airways возобновит в четверг прямые рейсы в Иран спустя четыре года после их отмены в связи с введенными против ИРИ санкциями. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Первый рейс British Airways вылетит из лондонского аэропорта Хитроу в Тегеран в 21:10 местного времени (23:10 мск). В дальнейшем авиакомпания будет осуществлять шесть перелетов в неделю по данному маршруту. "Это открывает новые перспективы для Ирана в качестве туристического направления с богатым наследием и культурой. Недавнее снятие санкций также позволит Ирану стать открытым для бизнеса и проложить путь к торговле с подключением иранской экономики, которая является второй по величине на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении British Airways.

Авиасообщение между Соединенным Королевством и ИРИ было прервано в 2012 году в связи с наложением санкций на Иран из-за его ядерной программы.