Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР

Международная панорама
1 сентября, 13:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
По словам Василия Грицака, на Украине в настоящее время удерживаются более 400 человек, представляющих провозглашенные республики
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак признал тот факт, что Киев удерживает почти в десять раз больше пленных, чем провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Читайте также новости по теме:
Кризис на Украине
© Тарас Дудник/ТАСС
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
СМИ: большинство украинцев выступает за выполнение минских соглашений
"Азов" заявил, что берет власть в селе под Одессой, где произошел конфликт с цыганами

По словам Грицака, на Украине в настоящее время удерживаются более 400 человек, представляющих провозглашенные республики. "Более 400 лиц, судьба их известна. Я хочу сохранить интригу, в число этих более 400 лиц входят те, в отношении которых вступили приговоры в законную силу. Есть те, которые находятся в местах лишения свободы, есть те, которые находятся под следствием", - сказал глава спецслужбы Украины на брифинге в Харькове.

В то же время в ДНР и ЛНР, по данным СБУ, остаются значительно меньше пленных украинских силовиков. "Нам подтвердили содержание 45 наших пленных на их территории (провозглашенных ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) и еще 12 наших заложников. Всего это будет 57 лиц", - сообщил Грицак.

Он не стал детализировать информацию по формату предстоящего обмена пленными, отметив, что Киев "сохранит этот козырь для переговоров в контактной группе". "Есть надежда, что они (украинские военнопленные в Донбассе) в кратчайшие сроки будут освобождены, в крайнем случае мы готовы платить за это высокую цену", - подчеркнул глава СБУ.

Согласно данным уполномоченного по правам человека ДНР, украинской стороной в местах лишения свободы удерживаются около 960 человек, в числе которых 316 военнослужащих, 456 политзаключенных и свыше 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту в Донбассе никакого отношения. Еще 498 человек числятся пропавшими без вести, и часть из них также могут находиться в плену.

12 февраля 2015 года контактной группой был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, один из пунктов которого обязывает стороны освободить пленных по формуле "всех на всех". Документ также обязывает провести помилование и амнистию для всех участников событий в Донбассе ("путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины").

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама