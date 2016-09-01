Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак признал тот факт, что Киев удерживает почти в десять раз больше пленных, чем провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

По словам Грицака, на Украине в настоящее время удерживаются более 400 человек, представляющих провозглашенные республики. "Более 400 лиц, судьба их известна. Я хочу сохранить интригу, в число этих более 400 лиц входят те, в отношении которых вступили приговоры в законную силу. Есть те, которые находятся в местах лишения свободы, есть те, которые находятся под следствием", - сказал глава спецслужбы Украины на брифинге в Харькове.

В то же время в ДНР и ЛНР, по данным СБУ, остаются значительно меньше пленных украинских силовиков. "Нам подтвердили содержание 45 наших пленных на их территории (провозглашенных ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) и еще 12 наших заложников. Всего это будет 57 лиц", - сообщил Грицак.

Он не стал детализировать информацию по формату предстоящего обмена пленными, отметив, что Киев "сохранит этот козырь для переговоров в контактной группе". "Есть надежда, что они (украинские военнопленные в Донбассе) в кратчайшие сроки будут освобождены, в крайнем случае мы готовы платить за это высокую цену", - подчеркнул глава СБУ.

Согласно данным уполномоченного по правам человека ДНР, украинской стороной в местах лишения свободы удерживаются около 960 человек, в числе которых 316 военнослужащих, 456 политзаключенных и свыше 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту в Донбассе никакого отношения. Еще 498 человек числятся пропавшими без вести, и часть из них также могут находиться в плену.

12 февраля 2015 года контактной группой был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, один из пунктов которого обязывает стороны освободить пленных по формуле "всех на всех". Документ также обязывает провести помилование и амнистию для всех участников событий в Донбассе ("путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины").

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