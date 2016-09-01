Суд в Одессе по делу 2 мая не состоялся из-за неявки адвокатов и свидетеля обвинения

ОДЕССА, 1 сентября. /ТАСС/. Слушание по делу 2 мая в Малиновском районном суде Одессы отложили до пятницы. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

Заседание не состоялось из-за неявки нескольких участников процесса. Так, на суд не явились несколько адвокатов обвиняемых сторонников "антимайдана". Один из обвиняемых не прибыл на заседание по причине болезни. Не доставили в суд и главного свидетеля обвинения Александра Посмиченко. Суду так и не удалось выяснить причину его неявки.

"При такой явке невозможно провести заседание. Просим суд отложить заседание до завтра, 2 сентября", - обратилась защита с просьбой. Предложение поддержал прокурор.

1 сентября в качестве адвоката обвиняемого гражданина РФ Евгения Мефедова выступил Валентин Рыбин, в дальнейшем именно он и продолжит его защиту. В ходе заседания в четверг суд должен был продолжить исследование доказательств по делу.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана".

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС