Суд в Одессе по делу 2 мая не состоялся из-за неявки адвокатов и свидетеля обвинения

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ОДЕССА, 1 сентября. /ТАСС/. Слушание по делу 2 мая в Малиновском районном суде Одессы отложили до пятницы. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.
Заседание не состоялось из-за неявки нескольких участников процесса. Так, на суд не явились несколько адвокатов обвиняемых сторонников "антимайдана". Один из обвиняемых не прибыл на заседание по причине болезни. Не доставили в суд и главного свидетеля обвинения Александра Посмиченко. Суду так и не удалось выяснить причину его неявки.
"При такой явке невозможно провести заседание. Просим суд отложить заседание до завтра, 2 сентября", - обратилась защита с просьбой. Предложение поддержал прокурор.
1 сентября в качестве адвоката обвиняемого гражданина РФ Евгения Мефедова выступил Валентин Рыбин, в дальнейшем именно он и продолжит его защиту. В ходе заседания в четверг суд должен был продолжить исследование доказательств по делу.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.
Власти провели расследование этих событий и признали зачинщиками столкновений и беспорядков 22 человека. Половина из них была арестована, причем все они являются исключительно сторонниками "антимайдана".