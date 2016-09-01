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Голландская полиция отзывает 300 автомобилей из-за системы автоматического торможения

Международная панорама
1 сентября, 14:13 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
По данным СМИ, системы безопасности в новых полицейских автомобилях мешают погоням за правонарушителями на больших скоростях
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ГААГА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. С неожиданной проблемой столкнулись правоохранительные органы Нидерландов. Системы безопасности в новых полицейских автомобилях оказались настолько совершенными, что мешают погоням за правонарушителями на больших скоростях, сообщает газета Algemeen Dagblad.

Речь идет о модели Touran производства компании Volkswagen, оснащенной системой автономного экстренного торможения в городе, которая автоматически снижает скорость автомобиля в случае опасности столкновения. Систему можно отключить простым нажатием кнопки, однако делать это необходимо каждый раз, заводя машину. Естественно, многие офицеры полиции забывают это сделать или просто не имеют времени на отключение.

По данным газеты, уже было несколько случаев, когда водители ударялись лбом о стекло из-за того, что автомобиль сам принимал решение произвести экстренное торможение. О случаях, когда система приводила к тому, что полиция прибывала слишком поздно в ответ на экстренный вызов или преступники смогли уйти от погони, не сообщается. Однако, по мнению Algemeen Dagblad, это совершенно не значит, что таких случаев не было - вполне вероятно, что в правоохранительных органах просто предпочитают об этом умалчивать.

Президент Голландской ассоциации сотрудников полиции Герт Прим считает "просто непостижимым, что полиция решила купить автомобили с такой системой". "Сотрудники правоохранительных органов должны водить агрессивно и в некоторых случаях вынуждать других водителей съезжать на обочину, - заметил он. - Однако теперь это стало просто невозможно".

В итоге в полиции решили отозвать все 300 автомобилей Touran, чтобы вообще убрать систему автономного экстренного торможения. Однако это должно обойтись в приличную сумму, да еще и занять несколько месяцев, в течение которых нарушители порядка на дорогах страны смогут чувствовать себя почти комфортно.

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