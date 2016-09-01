Доклад: переговорщики по иранской ядерной программе "тайно пошли" на уступки Тегерану

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Международные переговорщики по иранской ядерной программе (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) "тайно пошли" на уступки Ирану ради достижения в прошлом году договоренности с Тегераном. Это утверждается в докладе, подготовленном вашингтонским Институтом науки и международной безопасности.
Согласно этому документу, выдержки из которого обнародовало в четверг агентство Reuters, данный компромисс позволил "шестерке" прийти к соглашению с Тегераном и приступить к процессу поэтапной отмены антииранских санкций в запланированные сроки.
"Реализация этих уступок... осуществляется скрытно и, похоже, в пользу иранцев", - заявил президент Института Дэвид Олбрайт. В качестве таких "компромиссных мер" в докладе, в частности, названы некие возможности, якобы позволяющие Тегерану превысить оговоренные в соглашении лимиты на объемы низкообогащенного урана (НОУ), которые Исламская Республика может хранить на своих ядерных объектах. В документе отмечается, что без этой уступки невозможно было бы обеспечить к 16 января - крайней дате начала процесса отмены санкций - соответствие некоторых иранских ядерных объектов требованиям соглашения.
Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана был согласован год назад - 14 июля 2015 года. К 16 января 2016 года сторонами были выполнены все необходимые подготовительные шаги, и документ вступил в силу. Он, в частности, предусматривает, что республика может хранить на своей территории не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, а также не более 130 тонн "тяжелой воды", которая может быть использована только для нужд реактора в Араке, подлежащего реконструкции. При этом предполагается, что его мощность не должна превышать 20 МВт.
Кроме того, соглашением устанавливается, что обогатительное предприятие в Форду должно быть перепрофилировано в ядерный, физический и технологический центр, где останется не больше 1044 центрифуг первого поколения, а обогащение урана на них производиться не будет. При этом в течение 15 лет только 348 центрифуг Иран сможет использовать для производства стабильных изотопов.