Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН: с начала года в осажденные районы Сирии было направлено 112 гуманитарных конвоев

Международная панорама
1 сентября, 14:20 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Помощь была доставлена для 1275750 человек, включая более 817 тысяч человек в труднодоступных районах и свыше 400 тысяч - в осажденных населенных пунктах, сообщили в организации
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. С начала года в осажденные и труднодоступные районы Сирии было направлено 112 гуманитарных конвоев, помощь получили около 1,3 млн человек. Об этом сообщило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

По его данным, ООН и ее партнеры отправили 112 гуманитарных конвоев, помощь была доставлена для 1275750 человек, включая более 817 тысяч человек в труднодоступных районах и свыше 400 тысяч - в осажденных населенных пунктах.

"Под руководством Всемирной продовольственной программы были осуществлены 107 операций по сбрасыванию грузов с воздуха в осажденные районы Дейр-эз-Зора на западе страны, доставлено 1933 тонны продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в заявлении. С 9 июля по воздушному мосту в город Камышлы на северо-востоке Сирии было доставлено 3069 тонн грузов, в первую очередь продуктов. Всего было осуществлено 82 авиарейса.

Эти данные УКГВ представило на состоявшемся сегодня в Женеве очередном заседании целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама