ООН: с начала года в осажденные районы Сирии было направлено 112 гуманитарных конвоев

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. С начала года в осажденные и труднодоступные районы Сирии было направлено 112 гуманитарных конвоев, помощь получили около 1,3 млн человек. Об этом сообщило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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По его данным, ООН и ее партнеры отправили 112 гуманитарных конвоев, помощь была доставлена для 1275750 человек, включая более 817 тысяч человек в труднодоступных районах и свыше 400 тысяч - в осажденных населенных пунктах.

"Под руководством Всемирной продовольственной программы были осуществлены 107 операций по сбрасыванию грузов с воздуха в осажденные районы Дейр-эз-Зора на западе страны, доставлено 1933 тонны продовольствия и предметов первой необходимости", - говорится в заявлении. С 9 июля по воздушному мосту в город Камышлы на северо-востоке Сирии было доставлено 3069 тонн грузов, в первую очередь продуктов. Всего было осуществлено 82 авиарейса.

Эти данные УКГВ представило на состоявшемся сегодня в Женеве очередном заседании целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии.