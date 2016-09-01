Спецпосланник ООН пообещал выступить с политической инициативой по урегулированию в Сирии

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ЖЕНЕВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пообещал выступить с политической инициативой, касающейся урегулирования в Сирии, "на неделе, предшествующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН". Об этом он заявил в четверг журналистам в Женеве.
Эмиссар ООН дал понять, что дальнейшие шаги в сирийском урегулировании будут зависеть от исхода возобновившихся в среду консультаций в Женеве между Россией и США. "Обсуждение идет на очень высоком уровне - военном, в сфере безопасности и дипломатическом", - сказал он, пояснив, что консультации продлятся "до пятницы или утра субботы".
Эти дискуссии "очень важны и мы должны пожелать им удачи", отметил спецпосланник. "В зависимости от исхода этих дискуссий мы собираемся сообщить о политической инициативе на неделе, предшествующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о "дате, поставленной в качестве цели".
Коснувшись ситуации в сирийском городе Алеппо, эмиссар ООН отметил, что гуманитарные конвои могут быть направлены туда "в любое время", как только будет установлена 48-часовая пауза в боевых действиях.