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Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕС

Международная панорама
1 сентября, 15:04 UTC+3
Мы - европейская страна, европейская держава, и мы остаемся самым непосредственным образом вовлечены в дипломатию и политику нашего континента", - указал Борис Джонсон
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Борис Джонсон

Борис Джонсон

© EPA/US STATE DEPARTMENT

ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Великобритания остается участником европейской политики и дипломатии, несмотря на выход из ЕС. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ.

"Сегодня, и, я думаю, все с этим согласятся, европейский континент находится в гораздо лучшем состоянии, чем 30 лет назад, - сказал он. - Но очевидно, что есть проблемы. В частности, сегодня мы будем говорить об Украине".

Джонсон подчеркнул необходимость уважать суверенитет и границы Украины. "Нужно гарантировать, чтобы наблюдатели ОБСЕ (в Донбассе - прим. ТАСС) имели доступ туда, где требуется их присутствие", - отметил он.

"Мое присутствие здесь - часть нашего послания: каковы бы ни были наши отношения с ЕС, Великобритания не покидает Европу. Мы - европейская страна, европейская держава, и мы остаемся самым непосредственным образом вовлечены в дипломатию и политику нашего континента", - указал Джонсон.

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Джонсон, Борис
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