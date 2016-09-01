Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕС

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ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Великобритания остается участником европейской политики и дипломатии, несмотря на выход из ЕС. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ.
"Сегодня, и, я думаю, все с этим согласятся, европейский континент находится в гораздо лучшем состоянии, чем 30 лет назад, - сказал он. - Но очевидно, что есть проблемы. В частности, сегодня мы будем говорить об Украине".
Джонсон подчеркнул необходимость уважать суверенитет и границы Украины. "Нужно гарантировать, чтобы наблюдатели ОБСЕ (в Донбассе - прим. ТАСС) имели доступ туда, где требуется их присутствие", - отметил он.
"Мое присутствие здесь - часть нашего послания: каковы бы ни были наши отношения с ЕС, Великобритания не покидает Европу. Мы - европейская страна, европейская держава, и мы остаемся самым непосредственным образом вовлечены в дипломатию и политику нашего континента", - указал Джонсон.