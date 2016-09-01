Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно

ПАРИЖ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Утечка данных об устройстве и оборудовании французской подводной лодки Scorpene была организована преднамеренно. Такое мнение выразил в четверг министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Совершенно очевидно, что это была намеренно организованная преступная акция", - сказал глава военного ведомства. По его словам, Франция "прикладывает все необходимые усилия, чтобы установить, как это произошло".

Французская газета "Монд" привела сегодня сведения о том, что утечка секретных данных могла быть и во многом случайной. Издание сообщает, что некий бывший французский военный, работавший в частной фирме-подрядчике проекта, "заказал копию большого объема документации, которая и была ему направлена на диске". Однако в дальнейшем он уволился и выехал из страны, и посылка была переадресована ему в Сингапур.

Но и там она не нашла адресата. "Некоторое время, в течение 2013 года, диск с цифровой записью даже лежал в Австралии в почтовом ящике среди кучи рекламных проспектов", - указала газета. В конечном счете он попал в чужие руки - "и этот человек понял, насколько ценной информацией он теперь располагает", подчеркивает Le Mond.

По версии издания, данная история может вызвать недовольство Австралии. Эта страна заказала у Франции на сумму 34 млрд евро 12 новых неатомных субмарин, которые будут созданы на основе другого типа подводных лодок Barracuda ("Барракуда"). "Также недовольны и обеспокоены могут быть и США, которые должны поставить системы вооружения к этим подлодкам", - говорится в статье Le Mond.

Австралийская газета Australian сообщила 24 августа, что в распоряжение ряда компаний Юго-Восточной Азии, а затем по сути в открытый доступ попали более 22 тысяч страниц секретных документов проекта Scorpene. Среди этой документации - и описание боевых систем подлодки, созданной французской корпорацией DCNS по заказу ВМС Индии. В настоящее время данный класс подлодок находится также на вооружении военно-морских сил Малайзии и Чили, Бразилия должна начать их использование с 2018 года. Как считают в самой корпорации DCNS, Scorpene является сверхсовременной высокотехнологичной подводной лодкой, имеющей самый высокий уровень защиты из всех имеющихся субмарин.