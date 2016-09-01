СМИ: волнения возобновились после выборов в Габоне, задержаны 200 погромщиков

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РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали более 200 человек, участвовавших в беспорядках, вызванных протестами оппозиции в Габоне, и оспаривающих победу действующего президента Али Бен Бонго Ондимбы на прошедших в минувшую субботу выборах. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.
Как утверждают в МВД, хулиганы, воспользовавшись волнениями, громили магазины и офисы столицы страны - Либревиля. В самом городе видны следы столкновений и погромов, начавшихся в среду после оглашения избиркомом и МВД итогов голосования. В центральной части столицы страны подожжены здания, в том числе Национальная ассамблея (нижняя палата парламента), повсюду сгоревшие автомобили, сооруженные оппозиционерами баррикады, разбитые витрины.
Тем временем, в Либревиль введены дополнительные подразделения силовых структур, включая армию, полицию и жандармерию, которым приказано не допустить новых насильственных акций манифестантов. Правоохранительные органы прилагают усилия, чтобы ловить мародеров. Силовики взяли под особую охрану парламент и штаб-квартиру главы оппозиции Жана Пинга, редакцию проправительственной ежедневной газеты Union.
Накануне полиции пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона манифестантов, пытавшихся пробраться к зданию избирательной комиссии.
По данным Национальной избирательной комиссии Габона, победителем президентских выборов, состоявшихся в минувшую субботу, стал действующий глава государства Али Бен Бонго Ондимба. Согласно данным избиркома, он получил поддержку 49,80% жителей Габона, пришедших к избирательным урнам. За его основного соперника - 73-летнего Пинга - проголосовали 48,23% избирателей.