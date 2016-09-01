В Чешской республике открылось представительство ДНР

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Представительство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылось в четверг в чешском городе Остраве (Северная Моравия).

"Главная цель работы представительства ДНР в Чешской республике - распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране", - сказала ТАСС руководитель представительства и почетный консул ДНР Нелла Лискова.

"Это первое представительство ДНР в ЕС, - подчеркнула она. - Острава в качестве места его размещения выбрана не случайно. Крупнейший североморавский город и Донецк - города-побратимы. Их связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества. Мы будем способствовать расширению контактов между гражданами ДНР и жителями Остравы и всей Чешской республики. Будем также помогать осуществлению прямых связей между юридическими лицами". Лискова, одновременно являющаяся председателем чешского общественного объединения "Народное ополчение", уверена, что представительству "удастся успешно содействовать установлению и развитию международного сотрудничества ДНР в культурной, научной, социальной и экономической областях". По ее словам, представительство также будет заниматься организацией гуманитарной помощи населению ДНР.

"В Чешской республике представительство ДНР зарегистрировано в качестве некоммерческой организации. Это, собственно говоря, представительский центр, выступающий совместно с нашим объединением "Народное ополчение" за скорейшее международное признание ДНР", - отметила Лискова.

В то же время источник в чешском МИД пояснил ТАСС, что в Остраве зарегистрирован "представительский центр ДНР", который не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве. Он не может иметь дипломатический статус и его не может возглавлять почетный консул. "Чешская республика не признает ДНР и выступает за полную реализацию Минских соглашений", - подчеркнули в МИД.

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