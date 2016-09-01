СМИ: семь человек пострадали в результате столкновений сторонников Руссефф с полицией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Семь человек пострадали в результате столкновений между манифестантами, поддерживающими экс-президента Бразилии Дилму Руссефф, и полицией. Об этом сообщила сегодня газета Folha de San Paulo.

Издание подчеркивает, что эта информация получена журналистами от самих пострадавших, местные власти заявляют лишь об одном раненом полицейском. Среди пострадавших - два фотографа, снимавшие кадры протестов для бразильских СМИ.

Беспорядки произошли накануне в крупнейшем городе страны Сан-Паулу. Манифестация, организованная в знак протеста против импичмента Руссефф, завершилась столкновениями с полицией. Группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (Мишела Темера, нового президента страны - прим. ТАСС).

Правоохранительные органы в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Акции противников смены власти также были организованы в Рио-де-Жанейро и Бразилиа, но они прошли мирно.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.