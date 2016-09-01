Британские младшие врачи объявили о проведении самой продолжительной забастовки

ЛОНДОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские младшие врачи, работающие в медицинских учреждениях Англии, объявили о проведении пятидневной забастовки в связи с провалом переговоров с правительством о переходе к новым трудовым договорам. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".

Британская медицинская ассоциация (БМА) поддержала проведение стачки, которая запланирована в период с 12 по 16 сентября. "Я хочу вести диалог, я хочу сесть за стол переговоров, чтобы разрешить все неурегулированные вопросы. Я думаю, что младшие врачи работают в невероятно трудных условиях по ночам, в течение выходных дней, и они являются самыми усердными работниками в Национальной службе здравоохранения (НСЗ). Но мы не можем вести конструктивный диалог в атмосфере доверия, когда было принято решение провести самую сокрушительную забастовку врачей в истории НСЗ", - сказал министр здравоохранения Джереми Хант.

Данная акция протеста станет самой продолжительной за всю историю существования системы здравоохранения Соединенного Королевства. Врачи не будут выходить на работу в период ее действия с 08:00 до 17:00. Ожидается, что из-за ее последствий будет отменено около 100 тыс. операций и около 1 млн приемов.

БМА зимой и весной этого года организовала несколько крупных забастовок. Так, десятки тысяч британских младших врачей провели в апреле первую в истории НСЗ Англии всеобщую забастовку.

Власти выступают за перевод английской НСЗ на ежедневный график работы, что не устраивает врачей, недовольных оплатой своего труда. Их нагрузка возрастает с каждым годом в связи с быстрыми темпами роста населения за счет притока мигрантов главным образом из стран Евросоюза.

Младший врач (Junior Doctor) в Соединенном Королевстве является квалифицированным медицинским работником, который проходит последипломную подготовку, чтобы стать терапевтом. На этом профессиональном уровне он остается в среднем от 5 до 15 лет, после чего может получить более высокую степень. В настоящее время в лечебных учреждениях Англии работают около 53 тысяч таких врачей.