Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом говорится в опубликованном в четверг решении суда от 26 августа.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры "о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

8 августа ГПУ открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев.

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