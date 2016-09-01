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Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу

Международная панорама
1 сентября, 16:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
8 августа ГПУ открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ
Материал из 1 страницы
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева выдал ордер на арест министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Об этом говорится в опубликованном в четверг решении суда от 26 августа.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры "о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

8 августа ГПУ открыла уголовные дела по подозрению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в отношении 18 высокопоставленных чиновников РФ, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу и советник президента России Сергей Глазьев.

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