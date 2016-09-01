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СМИ: в Турции уволены более 540 судей и прокуроров

Международная панорама
1 сентября, 17:00 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, сентября. /ТАСС
По данным телеканала NTV, число уволенных представителей органов правосудия превысило 3390 человек
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АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. 543 судьи и прокурора, подозреваемые в причастности к попытке государственного переворота, уволены в Турции. Как сообщил в четверг телеканал NTV, соответствующее решение принял Высший совет судей и прокуроров республики.

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По данным телеканала, с учетом последнего развития событий число уволенных представителей органов правосудия превысило 3390 человек.

После провала предпринятой в ночь на 16 июля попытки военного переворота, в организации которой правительство обвиняет сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, турецкие власти проводят чистки в вооруженных силах и госаппарате. Из-за подозрений в связях с ним ранее были уволены более 3 тысяч военнослужащих, в том числе 149 генералов и адмиралов.

По обвинению в организации переворота задержано уже 7,5 тысячи человек, из них свыше 6 тысяч - военнослужащие, а также полицейские, судьи и прокуроры. Арестован и предполагаемый лидер путчистов - бывший главнокомандующий ВВС Турции (до 2016 года) генерал Акын Озтюрк.

История военных переворотов в Турции

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Темы
Попытка государственного переворота в Турции
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