Неформальная встреча глав МИД стран ОБСЕ проходит в закрытом режиме

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ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит в Потсдаме в закрытом режиме. Главными темами переговоров заявлены вопросы безопасности, ситуация на Украине, контроль за вооружениями.
Переговоры разделены на две сессии - дневную и вечернюю. Как ожидается, глава МИД Германии - действующего председателя ОБСЕ - Франк-Вальтер Штайнмайер подведет для журналистов промежуточные итоги после завершения первой части переговоров.
Встреча проходит в отеле "Доринт" в центре Потсдама. До начала дискуссий некоторые из из участников - генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, Штайнмайер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон - сделали ряд заявлений по повестке дня.
Глава МИД Украины Павел Климкин не стал подходить к журналистам, хотя ситуация у него на родине заявлена в качестве одной из главных тем встречи.
Россию на переговорах в Потсдаме представляет заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков.