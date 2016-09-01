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Власти Австрии с начала года выслали из страны около 6 тыс. беженцев

Международная панорама
1 сентября, 17:29 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
6 сентября правительство Австрии должно рассмотреть закон о введении чрезвычайного положения из-за ситуации с беженцами
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ВЕНА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Почти 6 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока были высланы из Австрии за первые семь месяцев текущего года. Такие статистические данные австрийского Министерства внутренних дел распространило в четверг информационное агентство АПА.

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Всего за пределы страны выдворены 5998 человек, из них 2325 - принудительно. При этом 1094 человека были переданы в другие страны Евросоюза согласно действующим соглашениям о приеме беженцев. Часть из выдворенных просителей убежища была отправлена чартерными авиарейсами, другая часть - на автобусах. Основную массу из покинувших страну мигрантов составляли граждане Ирака, затем следовали граждане Афганистана и Ирана.

По данным местного МВД, в Австрию с января по июль 2016 года прибыли почти 28,7 тыс. беженцев. Квота на прием беженцев за первые семь месяцев года оказалась исчерпана более чем наполовину.

В марте федеральное правительство постановило, что в 2016 году к рассмотрению будет принято не более 37,5 тыс. заявлений на предоставление убежища. По состоянию на 31 июля к этой процедуре допущено уже более 24 тыс. человек. Решение о лимите на прием беженцев также предусматривает возможность - при согласии парламента республики - объявления чрезвычайного положения и закрытия границ для ограничения потока мигрантов в случае превышения квоты, а также высылки мигрантов по упрощенной процедуре.

6 сентября правительство Австрии должно рассмотреть закон о введении чрезвычайного положения из-за ситуации с беженцами.

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