Рахмон обвинил Партию исламского возрождения в разжигании гражданской войны в 1990-х годах

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ДУШАНБЕ, 1 сентября. /ТАСС/. Партия исламского возрождения Таджикистана несет ответственность за развязывание гражданской войны в республике в 1992-1997 годах, в результате которой десятки тысяч человек погибли, а сотни тысяч стали беженцами. Об этом глава таджикского государства Эмомали Рахмон заявил на "Уроке мира" в открывшемся в четверг Дангаринском университете (Хатлонская область).
"Гражданская война в Таджикистане началась с мечетей того времени, со стороны некоторых мулл по инициативе Партии исламского возрождения Таджикистана, которая признана, в соответствии с законодательством, террористической, а ее деятельность в нашей стране запрещена", - подчеркнул президент. Он отметил, что в Таджикистане не забывают "последствия навязанной гражданской войны, которая стала причиной гибели десятков тысяч невинных людей", и их до сих пор ощущают "таджикские семьи, в частности жители Хатлонской области".
Рахмон подчеркнул, что "исламская религия, в частности ее ханафитское течение, является религией мира и согласия, гуманности". Он также призвал "не терять политическую бдительность, информируя население и в первую очередь подростков и молодых людей о современных негативных процессах, защищая их от опасного влияния всяких чуждых течений и убеждений".
Строительство Дангаринского госуниверситета было начато в марте 2008 года. В нем шесть факультетов, 20 кафедр, на которых будут учиться свыше 4 тыс. студентов - будущих педагогов, аграриев, экономистов, инженеров, юристов.