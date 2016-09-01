Компания DCNS добилась, чтобы австралийская газета удалила украденные данные по подлодкам

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ПАРИЖ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Французская судостроительная корпорация DCNS добилась, чтобы австралийская газета The Australian передала обратно все оказавшуюся в ее распоряжении документацию по подлодкам типа Scorpene. Об этом корр. ТАСС сообщили в четверг в штаб-квартире компании.
"Верховный суд австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил сегодня свой вердикт в отношении издания The Australian, - отметил собеседник агентства. - Теперь газета передаст DCNS все имеющиеся в ее распоряжении данные. Также ей будет запрещено публиковаться какие-либо новые документы (по подлодкам - прим. корр. ТАСС), которые не предназначены для широкой огласки".
The Australian сообщила 24 августа, что в распоряжение ряда компаний Юго-Восточной Азии, а затем по сути в открытый доступ попали более 22 тысяч страниц секретных документов проекта Scorpene. Среди этой документации - и описание боевых систем этой подлодки, созданной французской корпорацией DCNS по заказу ВМС Индии. В настоящее время данный класс подлодок находится также на вооружении военно- морских сил Малайзия и Чили. Бразилия должна начать их применять с 2018 года.
Одновременно с иском к австралийской газете французская корпорация инициировала расследование непосредственно во Франции, чтобы понять, каким образом документация могла попасть в широкий доступ. "Это серьезное дело. Оно будет тщательно расследовано компетентными французскими органами, отвечающими за вопросы национальной безопасности", - пояснили в DCNS.
В компании дали понять, что вызванный скандал может быть "происками конкурентов". "Не исключено, что это нужно, чтобы бросить тень на нашу компанию", - заметил представитель корпорации.