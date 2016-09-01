МИД Украины направил ноту протеста посольству Чехии из-за представительства ДНР в Остраве

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. МИД Украины направил ноту протеста посольству Чехии в Киеве в связи с открытием в городе Острава представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее заявление в четверг опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"В связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти представительского центра ДНР и проведением провокационных публичных мероприятий МИД Украины выразил протест и вручил соответствующую ноту посольству Чехии на Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в обращении к официальной Праге содержится требование принять меры для пересмотра решения региональных властей по открытию представительства республики, "которое противоречит международному праву и двусторонним украинско-чешским соглашениям". В МИД Украины подчеркнули, что ожидают реакции чешских властей на сложившуюся ситуацию в ближайшее время.

Информация о причастности к открытию представительства ДНР отдельных граждан Чехии передана в украинские правоохранительные органы для правовой оценки и применения механизмов двусторонней правовой помощи между Украиной и Чехией, отмечает пресс-служба.

Ранее в четверг в чешском городе Острава (Северная Моравия) открылось представительство ДНР, главной целью работы которого, по словам его руководителя и почетного консула республики Неллы Лисковой, является "распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране".

В то же время источник в чешском МИД пояснил ТАСС, что в Остраве зарегистрирован "представительский центр ДНР", который не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве. Он не может иметь дипломатический статус и его не может возглавлять почетный консул.

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