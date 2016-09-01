Штайнмайер: Россия и США готовы обсуждать контроль над вооружениями в рамках ОБСЕ

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ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Представители России и США на встрече в Потсдаме согласились с важностью темы контроля над вооружениями.
Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Если говорить о темах, которые должны обсуждаться между Западом и Востоком в самом срочном порядке, то это тема контроля над вооружениями, - сказал он. - Ни у кого нет иллюзий, что здесь можно найти какие-то быстрые решения".
"Я говорил с представителями и США, и России, - продолжил глава МИД ФРГ. - Представитель России (замглавы МИД РФ Алексей Мешков) выступал однозначно в духе того, что необходимо расширить круг вопросов, которые обсуждаются в рамках ОБСЕ, что эта тема должна войти в круг вопросов".
Штайнмайер добавил, что представители других стран поддержали это мнение, и "говорили, что надо более четко очертить круг вопросов". "Но никто не выступал против этой темы", - подчеркнул глава германского дипведомства. "Я говорил также с Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря США, он тоже согласился, что эта тема очень интересная", - сказал он.
Штайнмайер отметил важность проблематики контроля над вооружениями в целях укрепления доверия между Востоком и Западом. "Главной темой второй части нашей встречи станет вопрос, как восстановить доверие между Востоком и Западом, между Западом и Россией, каким образом мы можем вернуться к укреплению доверия", - отметил он.