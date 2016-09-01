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Власти Габона арестовали свыше тысячи участников беспорядков

Международная панорама
1 сентября, 18:28 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 1, сентября. /ТАСС
По словам главы МВД, у задержанных конфискованы гранаты и автоматы
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РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Габона арестовали около 1,1 тысячи человек за последние два дня в ходе подавления беспорядков в стране. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел республики Паком Мубеле-Бубейя.

По его словам, 600-800 человек были задержаны в столице, Либревиле, остальные в провинции. У них конфискованы гранаты и автоматы.

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В столице Габона протестующие оппозиционеры подожгли здание Национальной ассамблеи

Ранее в этот же день полиция сообщила об аресте более 200 участников беспорядков, вызванных протестами оппозиции, оспаривающих победу действующего президента Али Бен Бонго Ондимбы на прошедших в минувшую субботу выборах. Хулиганы, воспользовавшись волнениями, громили магазины и офисы в столице страны. В самом городе видны следы столкновений и погромов, начавшихся в среду после оглашения избиркомом и МВД итогов голосования. В центральной части Либревиля подожжены здания, в том числе парламента, повсюду сгоревшие автомобили, сооруженные оппозиционерами баррикады, разбитые витрины.

Тем временем, в город введены дополнительные подразделения силовых структур, включая армию, полицию и жандармерию, которым приказано не допустить новых насильственных акций манифестантов. Правоохранительные органы прилагают усилия, чтобы ловить мародеров. Силовики взяли под особую охрану парламент и штаб-квартиру главы оппозиции Жана Пинга, редакцию проправительственной ежедневной газеты Union.

По данным национальной избирательной комиссии Габона, победителем президентских выборов, состоявшихся в минувшую субботу, стал действующий глава государства Али бен Бонго Ондимба. Согласно сведениям избиркома, он получил поддержку 49,80% жителей страны, пришедших к избирательным урнам. За его основного соперника - 73-летнего Пинга - проголосовали 48,23% избирателей.

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