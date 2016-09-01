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Венесуэльцы выходят на улицы в поддержку референдума по отставке Мадуро

Международная панорама
1 сентября, 18:13 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 1, сентября. /ТАСС
Оппозиционный Блок демократического единства организовал семь пунктов сбора. От них манифестанты вместе проследуют маршем, получившим название "Взятие Каракаса", по трем главным проспектам столицы
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© EPA/MIGUEL GUTIERREZ

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Сторонники венесуэльской оппозиции собираются на улицах Каракаса для участия в марше в поддержку референдума по досрочному прекращению полномочий президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета "Насиональ".

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Оппозиционный Блок демократического единства (БДЕ) организовал семь пунктов сбора. От них манифестанты вместе проследуют маршем, получившим название "Взятие Каракаса", по трем главным проспектам столицы. Как отметил исполнительный секретарь Хесус Торреальба, манифестация закончится в 14:00 по местному времени (19:00 мск). Он также подчеркнул, что протестующие не планируют идти к президентскому дворцу Мирафлорес.

Как утверждает оппозиция, полиция перекрыла несколько въездов в Каракас для автобусов, в которых следовали желающие принять участие в манифестации из других городов Венесуэлы. По словам свидетелей, правоохранительные органы применили слезоточивый газ против тех, кто решил пойти по заблокированным шоссе пешком. Сторонники правительства также вышли на улицы столицы, чтобы провести марш "в поддержку мира и стабильности Венесуэлы".

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Ранее венесуэльские власти заявили, что США при помощи политических противников Мадуро попытаются осуществить государственный переворот 1 сентября. Один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес отверг эти обвинения, отметив, что они планируют провести "мирную манифестацию, чтобы народ мог выбрать свое будущее на выборах".

Оппозиция требует от властей назначить дату проведения референдума по отставке Мадуро. Ранее Национальный избирательный совет (НИС) страны сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. При таком раскладе референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.

Оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от власти его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент. Ранее НИС признал подлинными подписи более чем 1% избирателей (329 тысяч человек), поданные в поддержку заявки на организацию плебисцита. На следующем этапе оппозиции необходимо собрать 20% подписей избирателей.

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