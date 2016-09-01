СМИ: в Одессе школьников заставили сдавать деньги на армию вместо цветов на 1 сентября

ОДЕССА, 1 сентября. /ТАСС/. Школьников Одесской области принуждают сдавать пожертвования участникам силовой операции в Донбассе вместо цветов для учителей на 1 сентября. Об этом сообщают сегодня украинские СМИ.

"Классные руководители целого ряда одесских школ прямо объявили родителям на собраниях, что с цветами приходить нельзя, однако с собой необходимо иметь определенную сумму денег, которую от класса направят на помощь участникам "антитеррористической операции" (силовая операция в Донбассе)", - сообщает местное издание "Таймер".

В частности, по словам родителей школьников, одни учителя сразу озвучили сумму в 200 гривен ($4), а другие пообещали назвать сумму непосредственно в день торжества. Также, помимо денег, можно было приносить теплые вещи, сладости и прочее. Как сообщил отец одного из третьеклассников, им "устроили целый инструктаж по поводу линейки: цветы не приносить, а сдавать деньги, сладости, чай и теплые вещи" для силовиков. "Всем детям и, желательно, взрослым быть в вышиванках, всем знать слова гимна и обязательно его петь", - рассказал он.

Из других "настоятельных рекомендаций" школьных учреждений - приводить детей на первый звонок в вышиванках. В школе номер 275, к примеру, одним днем не ограничились и уведомили родителей о том, что ученикам нужно приходить в вышитой одежде каждую последнюю пятницу месяца. "Когда одна мамочка спросила, что делать, если нет вышиванки, то классный руководитель устроила ей выговор: мол, она еще в прошлом году предупреждала, что вышиванки должны быть у всех", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают украинские СМИ, накануне, 1 сентября, некоторые директора одесских школ объявили об акции "Вместо цветов учителям - деньги в АТО (силовая операция в Донбассе)", по условиям которой вместо цветов ко Дню знаний школьники должны принести определенную сумму денег для пожертвования украинской армии. Однако, придумавшие эту акцию ни о какой отчетности при пожертвованиях не сообщили. Руководство департамента Одесской мэрии, в свою очередь уведомило, что подобные пожертвования должны носить только добровольный характер, цветы 1 сентября никто не отменял.

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