США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", институт "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

В списке значится ряд компаний, участвующих в реализации проекта по строительству Керченского моста. В их числе компания "СГМ-Мост", являющаяся его генеральным подрядчиком, "Мостотрест", один из субподрядчиков, "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", занимающийся проектированием этого объекта.

Санкции введены против ряда дочерних структур "Газпромбанка", попавшего в список в 2014 году. В их числе "Газпромбанк-управление активами", "Уралмашзавод", "Объединенные машиностроительные заводы", чешская Skoda JS, бывшее подразделение машиностроительной группы Skoda, которое в 2004 году было приобретено российской ОМЗ.

Правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции в связи с конфликтом на Украине, отметили в ведомстве.

Санкции против должностных лиц РФ и функционеров ДНР и ЛНР

Также США расширили список физических и юридических лиц, в первую очередь из России, в отношении которых действуют санкции. В список включены:

министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина;

представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин;

министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина;

министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов;

генпрокурор ЛНР Заур Исмаилов;

заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов;

министр финансов Республики Крым Ирина Кивико;

министр обороны ДНР Владимир Кононов;

руководитель Крымского УФСБ Виктор Палагин;

министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов;

глава СК РФ по Крыму Михаил Назаров;

зампред Совмина Крыма Дмитрий Полонский;

министр юстиции Крыма Олег Шаповалов;

первый зампред Совмина Крыма Михаил Шеремет;

глава ЦИК ЛНР Александр Шубин;

министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта;

министр связи ДНР Виктор Яценко.

Санкции - это "тупик"

Ранее глава российского МИДа заявил, что санкционные меры - это тупик. "Мы не бегаем и не пытаемся уговаривать наших европейских и американских партнеров снимать с нас санкции, носящие экономический, секторальный характер, финансовые санкции, - сказал он. - Убеждены, что это недостойно России".

"Кто санкции вводил, пусть сами и решают, как быть с созданным ими тупиком", - отметил министр.

"Мы слышим от наших европейских коллег постоянные заклинания, что санкции будут сняты, как только будут выполнены минские соглашения, причем исходят из того, что одна Россия должна их исполнять, - продолжил глава МИД РФ. - Это было придумано европейскими коллегами в стремлении найти хоть какой-то компромисс между теми, кто вообще выступал против дальнейших санкций и теми, кто настаивал, чтобы санкции не снимать никогда - даже после урегулирования украинского кризиса оставить санкции просто в связи с тем, что Россия "плохо себя ведет на международной арене".

"Они сейчас сами себя уговаривают. Мы никогда не поднимаем тему санкций первыми", - отметил он.