США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", институт "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.
В списке значится ряд компаний, участвующих в реализации проекта по строительству Керченского моста. В их числе компания "СГМ-Мост", являющаяся его генеральным подрядчиком, "Мостотрест", один из субподрядчиков, "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", занимающийся проектированием этого объекта.
Санкции введены против ряда дочерних структур "Газпромбанка", попавшего в список в 2014 году. В их числе "Газпромбанк-управление активами", "Уралмашзавод", "Объединенные машиностроительные заводы", чешская Skoda JS, бывшее подразделение машиностроительной группы Skoda, которое в 2004 году было приобретено российской ОМЗ.
Правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции в связи с конфликтом на Украине, отметили в ведомстве.
Также согласно документу, в список добавлены еще 17 имен, в частности, представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Басурин.
Ранее глава российского МИДа заявил, что санкционные меры - это тупик. "Мы не бегаем и не пытаемся уговаривать наших европейских и американских партнеров снимать с нас санкции, носящие экономический, секторальный характер, финансовые санкции, - сказал он. - Убеждены, что это недостойно России".
"Кто санкции вводил, пусть сами и решают, как быть с созданным ими тупиком", - отметил министр.
"Мы слышим от наших европейских коллег постоянные заклинания, что санкции будут сняты, как только будут выполнены минские соглашения, причем исходят из того, что одна Россия должна их исполнять, - продолжил глава МИД РФ. - Это было придумано европейскими коллегами в стремлении найти хоть какой-то компромисс между теми, кто вообще выступал против дальнейших санкций и теми, кто настаивал, чтобы санкции не снимать никогда - даже после урегулирования украинского кризиса оставить санкции просто в связи с тем, что Россия "плохо себя ведет на международной арене".
"Они сейчас сами себя уговаривают. Мы никогда не поднимаем тему санкций первыми", - отметил он.