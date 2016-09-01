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США внесли в санкционный список дочерние структуры "Газпрома" и "Мостотрест"

Международная панорама
1 сентября, 18:24 дата обновления: 1 сентября, 19:49 UTC+3
Также, согласно документу, в санкционный список граждан добавлены еще 17 имен
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США внесли в санкционный список против России ряд новых компаний, включая дочерние структуры "Газпрома", такие как "Газпром медиа холдинг", "Газпром межрегионгаз холдинг", институт "Газпром - ВНИИГАЗ", ряд региональных подразделений газового гиганта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

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В списке значится ряд компаний, участвующих в реализации проекта по строительству Керченского моста. В их числе компания "СГМ-Мост", являющаяся его генеральным подрядчиком, "Мостотрест", один из субподрядчиков, "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", занимающийся проектированием этого объекта.

Санкции введены против ряда дочерних структур "Газпромбанка", попавшего в список в 2014 году. В их числе "Газпромбанк-управление активами", "Уралмашзавод", "Объединенные машиностроительные заводы", чешская Skoda JS, бывшее подразделение машиностроительной группы Skoda, которое в 2004 году было приобретено российской ОМЗ.

Правительство США в очередной раз расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют односторонние американские экономические санкции в связи с конфликтом на Украине, отметили в ведомстве.

Санкции против должностных лиц РФ и функционеров ДНР и ЛНР

Также США расширили список физических и юридических лиц, в первую очередь из России, в отношении которых действуют санкции. В список включены:

  • министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина;
  • представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин;
  • министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина;
  • министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов;
  • генпрокурор ЛНР Заур Исмаилов;
  • заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов;
  • министр финансов Республики Крым Ирина Кивико;
  • министр обороны ДНР Владимир Кононов;
  • руководитель Крымского УФСБ Виктор Палагин;
  • министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов;
  • глава СК РФ по Крыму Михаил Назаров;
  • зампред Совмина Крыма Дмитрий Полонский;
  • министр юстиции Крыма Олег Шаповалов;
  • первый зампред Совмина Крыма Михаил Шеремет;
  • глава ЦИК ЛНР Александр Шубин;
  • министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта;
  • министр связи ДНР Виктор Яценко.

Санкции - это "тупик"

Ранее глава российского МИДа заявил, что санкционные меры - это тупик. "Мы не бегаем и не пытаемся уговаривать наших европейских и американских партнеров снимать с нас санкции, носящие экономический, секторальный характер, финансовые санкции, - сказал он. - Убеждены, что это недостойно России".

"Кто санкции вводил, пусть сами и решают, как быть с созданным ими тупиком", - отметил министр.

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"Мы слышим от наших европейских коллег постоянные заклинания, что санкции будут сняты, как только будут выполнены минские соглашения, причем исходят из того, что одна Россия должна их исполнять, - продолжил глава МИД РФ. - Это было придумано европейскими коллегами в стремлении найти хоть какой-то компромисс между теми, кто вообще выступал против дальнейших санкций и теми, кто настаивал, чтобы санкции не снимать никогда - даже после урегулирования украинского кризиса оставить санкции просто в связи с тем, что Россия "плохо себя ведет на международной арене".

"Они сейчас сами себя уговаривают. Мы никогда не поднимаем тему санкций первыми", - отметил он.

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