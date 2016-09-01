Защита Руссефф подала апелляцию на решение об импичменте в Федеральный верховный суд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф в четверг обжаловала решение о ее импичменте в Федеральном верховном суде (ФВС) южноамериканской страны. Отрывки из текста апелляции приводит на своем сайте газета Folha de San Paulo.

Адвокаты бывшего главы государства аргументируют свои доводы тем, что юридические нормы, на которых был основан запрос об импичменте Руссефф, являются устаревшими и противоречат некоторым параграфам действующего основного закона южноамериканской республики. "Конституция 1988 года, в отличие от конституции 1946 года, не включает нарушения, касающиеся "хранения и законного использования государственных средств", в список преступлений, которые могут привести к потере мандата", - говорится в документе.

В связи с этим защита просит суд отменить решение Федерального сената (верхней палаты парламента) Бразилии об отставке Руссефф и провести новое голосование по этому вопросу. Что касается нового президента Бразилии Мишела Темера, адвокаты настаивают, что он должен вернуться к статусу исполняющего обязанности главы государства.

Жозе Эдуарду Кардозу, адвокат Руссефф, еще накануне заявил о намерении подать соответствующую апелляцию. По его словам, решение об импичменте Руссефф является "парламентским переворотом".

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

Противники Руссефф мотивировали процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициатива об импичменте, по ее мнению, политически мотивирована.