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Защита Руссефф подала апелляцию на решение об импичменте в Федеральный верховный суд

Международная панорама
1 сентября, 19:28 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Адвокаты бывшего главы государства аргументируют свои доводы тем, что юридические нормы, на которых был основан запрос об импичменте Руссефф, являются устаревшими
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф в четверг обжаловала решение о ее импичменте в Федеральном верховном суде (ФВС) южноамериканской страны. Отрывки из текста апелляции приводит на своем сайте газета Folha de San Paulo.

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Адвокаты бывшего главы государства аргументируют свои доводы тем, что юридические нормы, на которых был основан запрос об импичменте Руссефф, являются устаревшими и противоречат некоторым параграфам действующего основного закона южноамериканской республики. "Конституция 1988 года, в отличие от конституции 1946 года, не включает нарушения, касающиеся "хранения и законного использования государственных средств", в список преступлений, которые могут привести к потере мандата", - говорится в документе.

В связи с этим защита просит суд отменить решение Федерального сената (верхней палаты парламента) Бразилии об отставке Руссефф и провести новое голосование по этому вопросу. Что касается нового президента Бразилии Мишела Темера, адвокаты настаивают, что он должен вернуться к статусу исполняющего обязанности главы государства.

Жозе Эдуарду Кардозу, адвокат Руссефф, еще накануне заявил о намерении подать соответствующую апелляцию. По его словам, решение об импичменте Руссефф является "парламентским переворотом".

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

Противники Руссефф мотивировали процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициатива об импичменте, по ее мнению, политически мотивирована.

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