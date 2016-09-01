Глава МВД Румынии уходит в отставку в связи с обвинениями в коррупции

БУХАРЕСТ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Министр внутренних дел Румынии Петре Тобэ заявил, что подает в отставку, чтобы избежать причастности возглавляемого им ведомства к публичному скандалу в преддверии парламентских выборов. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Глава Национального управления по борьбе с коррупцией Лаура Кодруцэ Кевеши ранее потребовала запросить санкцию президента Румынии Клауса Йоханниса на возбуждение уголовного дела против руководителя МВД в связи с оказанием покровительства сотрудникам, подозреваемым в расхищении оперативных фондов.