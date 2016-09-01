Власти Зимбабве на две недели запретили любые демонстрации в столице

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ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Зимбабве запретили в течение следующих двух недель проведение любых демонстраций в столице Хараре. Об этом сообщило агентство Reuters
По его данным, правительство обосновало свое решение тем, что демонстрации могут стать причиной беспорядков.
На прошлой неделе полиция применила в Хараре слезоточивый газ и водяные пушки для разгона манифестации, требовавшей отставки президента. Участники акции бросали в правоохранителей камни, жгли покрышки и полностью сожгли рынок. По данным бывшего вице-президента Зимбабве, а ныне лидера оппозиции Джойс Муджуру, 50 человек были госпитализированы. Протесты вызваны тяжелой экономической ситуацией, нехваткой наличных денег в стране, задержкой зарплаты и высокой безработицей.
27 августа президент Роберт Мугабе заявил, что не допустит в стране "арабской весны" и обвинил Запад в организации беспорядков.