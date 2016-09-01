Трамп догнал Клинтон по одному из общенациональных опросов в США

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Республиканец Дональд Трамп догнал демократа Хиллари Клинтон по одному из общенациональных опросов избирателей в президентской предвыборной гонке в США. Как сообщила социологическая служба Расмуссена, по результатам очередного исследования голоса разделились в соотношении 40% к 39% в пользу Трампа. Неделей ранее Клинтон имела существенное преимущество - 42% к 38%.
На основании полученных результатов организаторы опроса делают вывод, что отрыв от соперника, в который Клинтон ушла после номинационного съезда своей партии в конце июля, "теперь исчез".
Итоги голосования на президентских выборах в США подводятся в каждом штате отдельно. Поэтому и борьба за симпатии избирателей идет не столько по стране в целом, сколько в ключевых штатах. Но все же специалисты следят и за общенациональными опросами, позволяющими приблизительно оценивать общую расстановку сил.
Штаб Клинтон и близкие к демократам СМИ США в последние недели настойчиво внушают электорату мысль о том, что исход выборов по сути будто бы предрешен, поскольку бывшая "первая леди" якобы на голову сильнее соперника. По совокупности опросов общественного мнения она действительно опережает республиканца: по подсчетам специалистов, усредненный отрыв сейчас составляет около 5%. Но исследование службы Расмуссена напоминает, что на самом деле борьба еще далеко не окончена.
На рынке политических прогнозов в США шансы на победу на президентских выборах оцениваются сейчас, как 76 к 24 в пользу Клинтон.