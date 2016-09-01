Хиллари Клинтон в августе собрала $143 млн для своей кампании и Демпартии

Мадуро: в столице Венесуэлы был обнаружен лагерь с 92 наемниками из КолумбииМеждународная панорама 1 сентября, 23:32
Джеки Чан получит почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематографКультура 1 сентября, 23:17
Трамп догнал Клинтон по одному из общенациональных опросов в СШАМеждународная панорама 1 сентября, 23:05
Хлопонин и Кадыров рассказали, что им не нравится в журналистахОбщество 1 сентября, 22:40
WADA утверждает, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организацииСпорт 1 сентября, 22:30
Американские астронавты завершили выход в открытый космосКосмос 1 сентября, 22:12
Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕСПолитика 1 сентября, 21:44
При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать FacebookКосмос 1 сентября, 21:16
Илон Маск: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракетыКосмос 1 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидату в президенты США от демократов, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в августе удалось привлечь $143 млн для своей кампании и партии. Об этом объявил штаб политика, передает агентство Reuters.
Из общей суммы $62 млн были собраны именно для участия Клинтон в президентской гонке, а еще $81 млн предназначается для Национального комитета Демократической партии и ее отделений в штатах.