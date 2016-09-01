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Хиллари Клинтон в августе собрала $143 млн для своей кампании и Демпартии

Международная панорама
1 сентября, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Из общей суммы $62 млн были собраны именно для участия Клинтон в президентской гонке, а еще $81 млн предназначается для Национального комитета Демократической партии и ее отделений в штатах
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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидату в президенты США от демократов, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в августе удалось привлечь $143 млн для своей кампании и партии. Об этом объявил штаб политика, передает агентство Reuters.

Из общей суммы $62 млн были собраны именно для участия Клинтон в президентской гонке, а еще $81 млн предназначается для Национального комитета Демократической партии и ее отделений в штатах.

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