Хиллари Клинтон в августе собрала $143 млн для своей кампании и Демпартии

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Кандидату в президенты США от демократов, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон в августе удалось привлечь $143 млн для своей кампании и партии. Об этом объявил штаб политика, передает агентство Reuters.

Из общей суммы $62 млн были собраны именно для участия Клинтон в президентской гонке, а еще $81 млн предназначается для Национального комитета Демократической партии и ее отделений в штатах.

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