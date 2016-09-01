Wikileaks указала на фактологические ошибки в статье NYT об Ассанже

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Организация Wikileaks указала на многочисленные фактологические ошибки, содержащиеся в развернутом материале о Джулиане Ассанже, который опубликовала на первой полосе своего номера газета New York Times.

Ответ на эту статью под заголовком "Как Россия зачастую получает выгоду, когда Джулиан Ассанж раскрывает секреты Запада" Wikileaks разместила в своем Twitter. "Единственной реальной новостью" в данной публикации названа та ее часть, где говорится следующее: "Американские должностные лица заявляют, что г-н Ассанж и Wikileaks, вероятно, не имеют прямых связей с российскими разведывательными службами".

Дальше WikiLeaks перечисляет все неточности, допущенные New York Times при подготовке статьи. "Ложью является то, что Россия выдала (въездную) визу Джулиану Ассанжу - как и то, что г-н Ассанж обращался за (такой) визой", - сообщается в заявлении Wikileaks. Кроме того, нынешняя публикация New York Times охарактеризована как относящаяся к "теории заговора". Попытки газеты утверждать, что предание Wikileaks гласности служебных документов Демократической партии США было привязано к какому-то конкретному времени и подчинено определенным целям "является фальшивкой".

"Это не журналистика", - подчеркивается в заявлении Wikileaks.

С критикой в адрес New York Times выступил и представитель престижного Колумбийского университета в Нью-Йорке Джамиль Джаффер. Он является директором созданного в этом году при Колумбийском университете института, призванного отстаивать свободу слова в век распространения цифровых технологий. "Есть что-то смутно и тревожно напоминающее 1950-е годы (эпоху маккартизма в США - прим. корр. ТАСС) в этой статье New York Times о Wikileaks и России", - написал Джаффер в своем микроблоге Twitter.

Исполнительный директор базирующейся в Сан-Франциско (штат Калифорния) неправительственной организации Фонд свободы прессы Тревор Тимм в свою очередь счел означенный материал New York Times "покушением на (информационное) убийство Wikileaks".