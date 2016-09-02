Жена Трампа подала в суд на Daily Mail за публикацию, порочащую достоинство

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Жена кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа подала иск против британской газеты Daily Mail за публикацию материала, порочащего честь и достоинство Меланьи Трамп. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Меланья Трамп сегодня подала иск в суд округа Монтгомери в штате Мэриленд в отношении Mail Media, которая издает Daily Mail в режиме онлайн, а также в отношении Уэбстера Тарпли, который ведет свой веб-блог в округе Монтгомери", - цитирует агентство заявление адвоката женщины Чарльза Хардера. "Ответчики сделали о госпоже Трамп несколько заявлений, которые на 100% ложные и наносят огромный урон ее личной и профессиональной репутации", - пояснил юрист.

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Отправной точкой для конфликтной ситуации стала публикация Daily Mail, которая позаимствовала сведения в словенской прессе. Затем "сенсацию" подхватили другие британские и американские издания, не удосужившись перепроверить достоверность источников. Они утверждали, что Меланья, которая родом из Словении, занималась проституцией в Нью-Йорке и встретилась с миллиардером Трампом в 1995 году. Якобы их познакомил Паоло Замполли, который держал модельное агентство и прежде работал на магната.

Ранее адвокат жены миллиардера Чарльз Хардер предупредил СМИ о намерении подать в суд за "муссирование ложных и порочащих заявлений относительно ее якобы работы в "эскортном агентстве" в 1990-х. Такое предупреждение обычно дает потенциальным ответчикам время одуматься и принести извинения.

Издания Inquisitr, Bipartisan Report и ряд других аннулировали свои материалы и извинились. Daily Mail этому примеру не последовала.