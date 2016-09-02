ООН: почти 700 человек погибли в Ираке в августе в результате терактов и боевых действий

ООН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Жертвами терактов и боевых действий в Ираке в августе стал 691 человек, в том числе 473 гражданских лица. Такие данные распространила Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

Там подчеркнули, что не располагают информацией о погибших и раненых в провинции Анбар, где в августе шли интенсивные бои между проправительственными силами и боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В общей сложности 691 житель Ирака был убит и 1016 получили ранения в результате актов терроризма, насилия и боевых действий в Ираке, за исключением Анбара, в августе 2016 года", - говорится в сообщении на официальном интернет- сайте МООНСИ. По данным миссии, большинство жертв - 473 - гражданские лица, к которым ООН относит сотрудников полиции и гражданской обороны. При этом число получивших ранения гражданских составило 813 человек. Потери сил безопасности составили 218 убитыми и 203 ранеными.

Наихудшая ситуация, как и в предыдущие месяцы, наблюдается в столичном регионе - там погиб 231 человек и 676 были ранены. Серьезные проблемы с безопасностью также сохраняются в провинциях Найнава, Кербела, Салах-эд-Дин и Дияла.

"Кровопролитие в Ираке продолжается беспрерывно. Число жертв остается очень большим, и мирные жители по-прежнему страдают больше всех", - прокомментировал данные специальный представитель генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш. Он осудил последние теракты, совершенные ИГ в провинции Кербела и в Багдаде, а также призвал все стороны конфликта в Ираке принять меры по защите мирных жителей.

По данным МООНСИ, в июле в Ираке погибли 759 человек и 1207 получили ранения. Наибольшее же число жертв было зафиксировано в июне 2014 года, когда в результате терактов и боевых действий были убиты 2417 человек, в том числе 1531 мирный житель.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье