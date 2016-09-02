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Госдеп предоставит все рабочие графики Клинтон к середине октября

Международная панорама
2 сентября, 1:32 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
На данный момент Госдеп опубликовал лишь половину графиков работы бывшей главы ведомства
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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент США согласился предоставить агентству Associated Press все рабочие графики кандидата в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон в период ее пребывания на посту госсекретаря США с 2009 по 2013 год.

Как сообщает AP, расписания бывшего шефа американской дипломатии будут предоставлены к середине октября, то есть до самих президентских выборов, которые пройдут 8 ноября. Агентство утверждает, что эти документы позволят "детально ознакомиться с дневным распорядком Клинтон" за все четыре года ее работы госсекретарем.

На данный момент Госдеп опубликовал лишь половину графиков работы бывшей главы ведомства. Изначально планировалось, что оставшаяся часть будет представлена к 30 декабря, но AP возразило против этого.

Ранее агентство проанализировало 154 встречи Клинтон с лицами, которые представляли интересы частных структур или говорили с ней только от своего имени. Выяснилось, что из них 85 перечисляли деньги ее семейному благотворительному фонду Clinton Foundation ("Клинтон Фаундейшн") или иным способом поддерживали его международные благотворительные программы. AP утверждает, что общая сумма пожертвований от этих людей составила 156 млн долларов, при этом по меньшей мере 40 человек перечислили более чем по 100 тыс. каждый, еще 20 отдали фонду более одного миллиона.

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