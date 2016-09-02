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СБ ООН проведет 21 сентября встречу по Сирии с участием глав правительств и МИД

Международная панорама
2 сентября, 1:51 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Председательствовать на встрече будет премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, ожидается выступление генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
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ООН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН проведет 21 сентября заседание высокого уровня по Сирии, в ходе которой обсудит ход урегулирования конфликта в арабской стране и дальнейшие шаги, которые можно предпринять для прекращения кровопролития. Об этом сообщил в четверг председательствующий в СБ новозеландский дипломат Джерард ван Бохемен.

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"Настало время ООН и Совету Безопасности критически оценить ситуацию в Сирии, посмотреть, куда она движется. Это одна из самых сложных тем в повестке дня Совета Безопасности в последние пять лет, и по ней было достигнуто очень мало прогресса", - сказал дипломат.

По его словам, председательствовать на встрече будет премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, ожидается выступление генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, а также участие глав правительств Великобритании, Китая, Японии и министров иностранных дел ряда стран - членов Совбеза. "Возможно, будут и другие лидеры. Не все еще определились", - пояснил Бохемен ТАСС. Он подтвердил, что на заседание приглашен и спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура, которому пока не удалось добиться возобновления переговоров между Дамаском и оппозицией.

Новозеландский дипломат отметил, что на данный момент никаких решений в ходе заседания принимать не планируется, "но это может измениться в зависимости от ситуации" в сирийском урегулировании.

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