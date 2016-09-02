Байден считает, что Трампу нельзя доверить ядерный арсенал США

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Вице-президент США Джозеф Байден считает, что кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу нельзя доверить управление ядерным арсеналом Соединенных Штатов ввиду его абсолютной некомпетентности. Такое мнение он выразил на встрече с представителями местных профсоюзов в городе Лордстаун (штат Огайо) .

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"Просто представьте, что он (Трамп) получит доступ к ядерным кодам", - сказал вице-президент, отметив, что из-за некомпетентности миллиардера к нему нет доверия в этом вопросе. "Я не думаю, что он - плохой человек, однако он полностью некомпетентен", - добавил Байден, говоря о республиканце.

Вице-президент, напомнив о своей недавней встрече с лидерами стран Балтии, заявил, что они "до смерти напуганы", перспективой победы Трампа на американских выборах. По словам Байдена, они, в частности, обеспокоены заявлениями республиканца по поводу НАТО. Миллиардер неоднократно называл Североатлантический альянс устаревшей организацией и высказывался против защиты союзников США по НАТО, которые не выполняют свои обязательства, касающиеся военных расходов.

Ранее кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон также заявляла, что Трамп - это "не тот человек, которому когда-либо можно было бы доверить ядерные коды". По ее словам, "нетрудно себе представить", что Трамп в случае избрания главой государства "может втянуть нас (США) в войну".

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