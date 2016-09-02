В Белом доме усомнились в возможности Москвы влиять на Асада и ситуацию в Сирии

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США полагают, что между заявлениями российского руководства и действиями России в Сирии есть противоречия, что вызывает сомнения насчет способности Москвы "использовать свое влияние на режим (президента Сирии Башара) Асада". Такое мнение на брифинге для журналистов выразил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сопровождающий президента Барака Обаму в ходе поездки по стране.
Он утверждал, что Россия "прикрывает режим Асада, несмотря на неопровержимые доказательства использования (властями Сирии) хлора в качестве оружия". "Так что есть фундаментальное противоречие в их стратегии. Они говорят о том, что политическая передача власти нужна, но при этом в Сирии и ООН они предпринимают шаги, которые позволяют ему (Асаду) удержаться у власти", - продолжил Эрнест.
"Так что пока Россия не разберется с этим противоречием", заметил он, это будет приводить к вопросам "о единстве российского правительства". "Будут возникать вопросы насчет способности России использовать свое влияние на режим Асада. И это также заставит усомниться в их возможности эффективно способствовать (разрешению) ситуации в Сирии", - добавил представитель американской администрации. В заключение Эрнест предположил, что это также может отразиться на внешнеполитических и национальных интересах РФ.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома обвинил Москву в том, что ее поддержка властей Сирии позволяет "режиму Асада совершать атаки, направленные против мирного населения".