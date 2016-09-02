Власти Рио-де-Жанейро просят о постоянном присутствии военных

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти Рио-де-Жанейро обратятся к правительству Бразилии с просьбой оставить в городе военных, направленных для обеспечения безопасности на Олимпийских и Паралимпийских играх, на постоянной основе. Как сообщил в четверг министр безопасности одноименного штата Жозе Мариану Белтраме, это поможет местным властям в борьбе с высоким уровнем преступности.

"Мое личное мнение состоит в том, что они должны остаться. Я попробую (сделать соответствующий запрос). Я считаю, что это мое право и обязанность не только как государственного служащего, но и как человека, который видит стоящие перед нами трудности", - заявил чиновник.

С конца июля текущего года бразильские военные патрулируют улицы и стратегические объекты в Рио-де-Жанейро в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. По официальным данным, после их появления - в период с 24 июля по 24 августа - число умышленных убийств в регионе сократилось на 17,6% по сравнению с аналогичным отрезком 2015 года. В общей сложности в обеспечении безопасности во время соревнований в Рио-де-Жанейро задействованы 67 тыс. человек. Среди них - 47 тыс. полицейских и спасателей, а также около 20 тыс. военнослужащих.

Ранее власти Рио-де-Жанейро сообщили, что военные останутся в городе на период проведения муниципальных выборов, которые состоятся в октябре.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, стоявших перед организаторами Олимпийских и Паралимпийских игр в Бразилии. По данным Института общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро, с января по апрель текущего года число умышленных убийств в регионе выросло на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1715 против 1486).

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. С 7 по 18 сентября в городе будет организована Паралимпиада.