В Сан-Паулу запретили акцию сторонников Руссефф после столкновений митингующих с полицией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти бразильского штата Сан-Паулу объявили о запрете на проведение манифестации сторонников экс-президента Дилмы Руссефф в ближайшее воскресенье. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг вечером региональным Министерством безопасности.

"Мы хотим сообщить, что в воскресенье будет запрещена организация любых акций на проспекте Паулиста (центральная магистраль города, где обычно собираются митингующие - прим. ТАСС). Это пространство будет отведено исключительно для эстафеты огня перед Паралимпийскими играми в Рио-де-Жанейро", - говорится в документе.

Бразильские СМИ утверждают, что запрет на проведение манифестации связан с беспорядками, произошедшими в последние дни во время акций противников смены власти в Бразилии. По мнению некоторых наблюдателей, в выходной день такой митинг может собрать гораздо больше участников и обернуться еще более масштабными столкновениями.

Начиная с минувшего понедельника, акции протеста против импичмента Руссефф проходят в Сан-Паулу ежедневно. Несколько раз эти манифестации сопровождались беспорядками. Накануне группа молодых людей в масках разгромила помещение одного из банковских отделений и автобусную остановку. Митингующие также бросали камни в стражей порядка и припаркованные автомобили полиции, выкрикивая лозунг "Долой Темера!" (Мишела Темера, нового президента страны - прим. ТАСС).

Правоохранительные органы в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали семь человек. Среди них - два фотографа, снимавшие кадры протестов для бразильских СМИ.

В среду бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.