МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после перенесенного инсульта. Сообщение с такой информацией было размещено на сайте Кабинета министров страны.

"Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.

28 августа правительство республики сообщило о госпитализации главы государства.

29 августа его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес инсульт и помещен в отделение реанимации.