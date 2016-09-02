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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии после перенесенного инсульта. Сообщение с такой информацией было размещено на сайте Кабинета министров страны.
"Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.
28 августа правительство республики сообщило о госпитализации главы государства.
29 августа его дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес инсульт и помещен в отделение реанимации.