Правящая партия Труции: лидеры Европы вовремя не поддержали Анкару при попытке переворота

СИНГАПУР, 2 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Многие европейские лидеры и главы ряда других государств не поддержали Турцию в момент попытки военного переворота. Об этом заявил в пятницу в Куала-Лумпуре зампредседатель по международным вопросам правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Афиф Демиркиран.

"Мы должны совместно бороться с терроризмом, однако, когда произошли события 15 июля многие европейские руководители, а также лидеры ряда государств не прореагировали вовремя, а эти дни стали очень напряженными для нас", - сказал представитель ПСР на проходящей в столице Малайзии 9-й международной конференции политических партий стран Азии.

Демиркиран также подчеркнул, что Анкара "рассчитывает на поддержку со стороны членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в независимости от существующих в разных странах идеологий".

В ночь на 16 июля в Турции группой мятежников была совершена попытка военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Руководство страны объявило, что путч подавлен. Погибли более 240 человек, не считая путчистов; 2185 человек получили ранения.

История военных переворотов в Турции