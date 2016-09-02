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В Южной Корее завершились совместные с США масштабные маневры Ulchi Freedom Guardian

Международная панорама
2 сентября, 7:16 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В текущем году стороны приняли решение провести и полномасштабные полевые маневры, в том числе по отработке превентивных ударов по ключевым объектам КНДР
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СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Совместные военные маневры США и Республики Корея Ulchi Freedom Guardian (UFG), завершившиеся в Южной Корее, помогли двум странам повысить боеготовность в отношении угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном южнокорейским Министерством национальной обороны заявлении.

"В ходе двухнедельных маневров сторонам удалось повысить свои возможности регулирования кризисных ситуаций и боеготовность. Теперь они более подготовлены к решительному ответу на северокорейские провокации", - отмечает оборонное ведомство.

По его данным, в нынешнем году в маневрах приняли участие около 50 тыс. южнокорейских и 25 тыс. американских военнослужащих.

Обычно UFG представляют собой командно-штабные учения, симулирующие боевые действия при помощи компьютерной программы. В текущем году стороны приняли решение провести и полномасштабные полевые маневры, в том числе по отработке превентивных ударов по ключевым объектам КНДР.

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