В Южной Корее завершились совместные с США масштабные маневры Ulchi Freedom Guardian

СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Совместные военные маневры США и Республики Корея Ulchi Freedom Guardian (UFG), завершившиеся в Южной Корее, помогли двум странам повысить боеготовность в отношении угроз со стороны КНДР. Об этом говорится в распространенном южнокорейским Министерством национальной обороны заявлении.

"В ходе двухнедельных маневров сторонам удалось повысить свои возможности регулирования кризисных ситуаций и боеготовность. Теперь они более подготовлены к решительному ответу на северокорейские провокации", - отмечает оборонное ведомство.

По его данным, в нынешнем году в маневрах приняли участие около 50 тыс. южнокорейских и 25 тыс. американских военнослужащих.

Обычно UFG представляют собой командно-штабные учения, симулирующие боевые действия при помощи компьютерной программы. В текущем году стороны приняли решение провести и полномасштабные полевые маневры, в том числе по отработке превентивных ударов по ключевым объектам КНДР.