Премьер-министр Японии во Владивостоке хочет провести с Путиным откровенный разговор

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ТОКИО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Владивостоке хочет провести с президентом РФ Владимиром Путиным "откровенный и обстоятельный разговор", который помог бы добиться прогресса в решении проблемы заключения мирного договора и территориального спора между государствами. Об этом сам Абэ заявил журналистам в преддверии своей поездки во Владивосток, где он примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с российским президентом.
"Я хотел бы провести с президентом Путиным откровенный, обстоятельный разговор, - подчеркнул Абэ. - И я полон решимости добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора и решения проблемы северных территорий" (так в Японии называют российские Южные Курилы).
Президент РФ Владимир Путин проведет во Владивостоке переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и встретится с резидентами территорий опережающего развития. Встреча Путина и Абэ пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, где 3 сентября оба лидера, а также президент Кореи Пак Кын Хе, выступят на пленарной сессии.
Это уже второй визит японского премьера в Россию в текущем году, его предыдущие переговоры с Путиным прошли в Сочи в начале мая.