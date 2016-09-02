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В Эквадоре один человек погиб и 13 пострадали в результате взрыва ручной гранаты в школе

Международная панорама
2 сентября, 8:42 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 2, сентября. /ТАСС
Мотивы школьника, который принес оружие в школу, пока не выяснены
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в Эквадоре в результате взрыва, который произошел на территории одной из школ в местечке Плаяс (юго-западная провинция Гуаяс). Как сообщил в четверг глава эквадорского МВД Хосе Серрано, на территории учебного заведения взорвалась ручная граната, которую принес один из учащихся.

"В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента, пострадавшие доставлены в госпитали", - отметил министр. По его словам, пока не выяснено происхождение ручной гранаты и мотивы школьника.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным боеприпасом.

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