В Эквадоре один человек погиб и 13 пострадали в результате взрыва ручной гранаты в школе

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб и 13 получили ранения в Эквадоре в результате взрыва, который произошел на территории одной из школ в местечке Плаяс (юго-западная провинция Гуаяс). Как сообщил в четверг глава эквадорского МВД Хосе Серрано, на территории учебного заведения взорвалась ручная граната, которую принес один из учащихся.

"В настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента, пострадавшие доставлены в госпитали", - отметил министр. По его словам, пока не выяснено происхождение ручной гранаты и мотивы школьника.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным боеприпасом.