Власти Рио-де-Жанейро просят о постоянном присутствии военных из-за высокой преступности

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти Рио-де-Жанейро обратятся к правительству Бразилии с просьбой оставить в городе военных, направленных для обеспечения безопасности на Олимпийских и Паралимпийских играх, на постоянной основе. Как сообщил министр безопасности одноименного штата Жозе Мариану Белтраме, это поможет местным властям в борьбе с высоким уровнем преступности.
Митинг в поддержку Руссефф завершился столкновениями с полицией
"Мое личное мнение состоит в том, что они должны остаться. Я попробую (сделать соответствующий запрос). Я считаю, что это мое право и обязанность не только как государственного служащего, но и как человека, который видит стоящие перед нами трудности", - заявил чиновник.
С конца июля текущего года бразильские военные патрулируют улицы и стратегические объекты в Рио-де-Жанейро в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр. По официальным данным, после их появления - в период с 24 июля по 24 августа - число умышленных убийств в регионе сократилось на 17,6% по сравнению с аналогичным отрезком 2015 года. В общей сложности в обеспечении безопасности во время соревнований в Рио-де-Жанейро задействованы 67 тыс. человек. Среди них - 47 тыс. полицейских и спасателей, а также около 20 тыс. военнослужащих.
Ранее власти Рио-де-Жанейро сообщили, что военные останутся в городе на период проведения муниципальных выборов, которые состоятся в октябре.
Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, стоявших перед организаторами Олимпийских и Паралимпийских игр в Бразилии. По данным Института общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро, за период с января по апрель текущего года число умышленных убийств в регионе выросло на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1715 против 1486).
XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. С 7 по 18 сентября в городе будет организована Паралимпиада.