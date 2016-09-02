СМИ: боевики напали на христианскую общину в Пакистане, один человек погиб

ИСЛАМАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали при нападении боевиков на христианскую общину на северо-западе Пакистана, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, погиб охранник. Один полицейский и двое охранников получили ранения. Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступала.

Пакистанские силовики ликвидировали четырех нападавших.